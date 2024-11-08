الجديد: الحركة الأميركية تجاه لبنان لم تتوقف وهوكشتاين سيتوجه الى تل أبيب مطلع الأسبوع المقبل

افادت قناة "الجديد"، عن أن "الحركة الأميركية تجاه لبنان لم تتوقف والمبعوث الاميركي آموس هوكشتاين سيتوجه الى تل أبيب مطلع الأسبوع المقبل، ومن الممكن أن يأتي الى لبنان وفي جعبته الإتفاق المتعلّق بوقف إطلاق النار".

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