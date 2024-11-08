اخبار العالم

بايدن: الهجمات المعادية للسامية على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام تذكرنا بلحظات مظلمة في التاريخ

0 نشر
0 تبليغ

اشار الرئيس الاميركي جو بايدن، الى أن "الهجمات المعادية للسامية على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام هي هجمات حقيرة وتذكرنا بلحظات مظلمة في التاريخ عندما تعرض اليهود للاضطهاد".

واوضح اننا "كنا على اتصال بالمسؤولين الإسرائيليين والهولنديين ونقدر التزام السلطات الهولندية بمحاسبة الجناة"، مؤكدا أنه "يجب علينا محاربة معاداة السامية، أينما ظهرت".

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: الهجمات المعادية للسامية على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام تذكرنا بلحظات مظلمة في التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا