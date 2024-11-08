بايدن: الهجمات المعادية للسامية على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام تذكرنا بلحظات مظلمة في التاريخ

اشار الرئيس الاميركي جو بايدن، الى أن "الهجمات المعادية للسامية على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام هي هجمات حقيرة وتذكرنا بلحظات مظلمة في التاريخ عندما تعرض اليهود للاضطهاد".

واوضح اننا "كنا على اتصال بالمسؤولين الإسرائيليين والهولنديين ونقدر التزام السلطات الهولندية بمحاسبة الجناة"، مؤكدا أنه "يجب علينا محاربة معاداة السامية، أينما ظهرت".