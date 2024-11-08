اخبار الخليج

مجوهرات بوشرون تفتح عوالم خيالية

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الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تطل سفيرات بوشرون، أليكسا تشونغ، ميلا الزهراني، هان سو-هي، ومينا، كل واحدة منهن في عالم فريد، حيث تتحول الأحجار النفيسة والتصاميم الأنيقة إلى قصص استثنائية.

أليكسا تشونغ: عالم مقلوب يتحدى الجاذبية
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هنا، تتحرر قطع Quatre وPlume de Paon من قوانين الفيزياء.
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تستعرض أليكسا قطعًا مذهلة مثل أقراط وعقود Quatre Classique، التي تجمع بين الذهب الأصفر، الذهب الوردي، ومادة PVD البنية مع الماس، لتعيد صياغة الأناقة بزوايا غير متوقعة.

ميلا الزهراني: أبعاد تذهل الحواس
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الصغيرة تخبئ عظيماً، والكبيرة تحمل الأسرار.
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ميلا تتألق بقطع Serpent Bohème بحجم XXL، حيث تجعل التفاصيل المعقدة لحظات الاحتفال أكثر فخامة. كذلك، تزيّنها ساعة Reflet اللامعة ومجموعة Quatre Radiant Edition الفريدة، مما يحول إطلالتها إلى تحفة نادرة.

مينا: إطلالة بلا حدود
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الحرية في التصميم تتجلى في كل تفصيل من مجوهرات Serpent Bohème وQuatre.

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قطع عائمة بخفة، تصوغ مينا أسلوبًا لا يعرف القيود، مع قلادات وأساور Quatre White Edition ومجوهرات Serpent Bohème الفاخرة بالماس والذهب الأبيض.

هان سو-هي: درب من السحر
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كل خطوة معها مشبعة بالجمال، يقودها بريق بوشرون الفاتن.

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تمشي هان في مسار يزخر بالقطع التي تشع تألقًا، مثل أساور وعقود Serpent Bohème Solarité وخواتم Quatre Classique المتألقة. بين التناغم والرقي، يتحول المسار إلى حكاية لا تنسى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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