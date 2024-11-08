وزير الدفاع الإسرائيلي: بحثت مع أوستن جهود إعادة الاسرى ومواجهة التهديدات التي تمثلها إيران ووكلاؤها

اشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الى أنني"أجريت أول محادثة مع نظيري الأميركي لويد أوستن وشكرته على دعم بلاده الثابت لإسرائيل من أول الحرب"، لافتا الى انني "بحثت مع أوستن جهود إعادة الرهائن ومواجهة التهديدات التي تمثلها #إيران ووكلاؤها

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