"القوات المسلحة اليمنية": استهدفنا قاعدة "نيفاتيم" الجوية في النقب وأسقطنا طائرة أميركية في الجوف

أعلنت "​القوات المسلحة اليمنية​" في بيان، أنّ "انتصارًا لمظلوميّة الشّعبَين الفلسطيني واللّبناني، وإسنادًا للمقاومتَين الفلسطينيّة واللّبنانيّة، وفي إطار المرحلة الخامسة من التّصعيد، نفّذت القوّة الصّاروخيّة في القوّات المسلّحة اليمنيّة عمليّةً عسكريّةً نوعيّةً استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوّيّة في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلّة، بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2"؛ وقد وصل إلى هدفه".

وكشفت أنّ "دفاعاتنا الجوّيّة نجحت في إسقاط طائرة أميركيّة نوع "MQ_9"، وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائيّة في أجواء محافظة الجوف، فجر اليوم الجمعة"، مشيرةً إلى أنّ "بهذا يرتفع عدد الطّائرات الأميركيّة الّتي نجحت الدّفاعات الجوّيّة اليمنيّة في إسقاطها من هذا النّوع، إلى اثنتي عشرة طائرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدّس، إسنادًا لمعركة طوفان الأقصى".

وأكّدت "القوّات المسلّحة اليمنيّة"، "أنّها مستمرّة في إسناد الشّعبَين الفلسطيني واللّبناني، باستمرار فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي، وكذلك العمليّات العسكريّة الإسناديّة، ومواجهة التّهديدات المعادية كافّة"، مشدّدةً على أنّ "هذه العمليّات لن تتوقّف إلّا بوقف العدوان ورفع الحصار عن ​قطاع غزة​، وكذلك وقف العدوان على ​لبنان​".