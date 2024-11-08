عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، مع عضو مجلس الشيوخ الإيطالي فينسينزو سبيزيالي الأوضاع الراهنة. كما عرض مع سفير جمهورية تشيلي ماركوس كوريا، الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

كانت هذه تفاصيل خبر الراعي عرض مع برلماني ايطالي وسفير تشيلي الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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