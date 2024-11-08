الامارات | وزراء ومسؤولون ونجوم عالميون يشاركون في "خلوة دبي الرياضية" 12 نوفمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم مجلس دبي الرياضي "خلوة دبي للرياضة" يوم 12 نوفمبر الجاري في متحف المستقبل، تحت شعار "دبي الوجهة الرياضية الأولى" وذلك تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس من أجل رسم ملامح مستقبل الرياضة في دبي خلال الفترة 2025-2033، وتحقيق التطوّر المنشود للقطاع الرياضي في جميع جوانبه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم (الجمعة) بمقر المجلس بحضور سعادة خلفان بلهول، نائب رئيس المجلس وسعيد حارب أمين عامه.

ونوه بلهول إلى مشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين متحدثين في الخلوة، من بينهم معالي أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، ومعالي هلال المري المدير، العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومعالي حصة بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي إلى جانب عدد من نجوم الرياضة من بينهم حبيب نور محمدوف، بطل العالم في فنون القتال المختلط، وبارتيس ايفرا، نجم مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا سابقا، وفادي الخطيب، نجم المنتخب اللبناني وعدد من الأندية المحترفة بكرة السلة سابقا وسانيا ميرزا، نجمة التنس الهندية العالمية، وهارباجان سينج، قائد المنتخب الهندي للكريكت سابقا بطل كأس العالم مرتين.

وقال إن دبي بلغت مكانة مرموقة على خارطة الرياضة العالمية، ومهمتنا مواصلة هذا النجاح وتحقيق إنجازات أكبر من خلال التعرف على أراء الرياضيين ومختلف أفراد المجتمع عبر استبيان في هذا الشأن ومعرفة آراء وأفكار صناّع القرار في الرياضة والمؤسسات الداعمة والمختصين والخبراء والنجوم في مختلف جوانب العمل الرياضي، من أجل رسم مستقبل أفضل للقطاع الرياضي وتحقيق المزيد من التميز والإنجازات وترجمة شعار الخلوة الى واقع بأن تكون دبي الوجهة الرياضية الأولى.

وأكد أن الخلوة تتضمن 6 محاور رئيسية هي الرياضات المجتمعية، والبنية التحتية الرياضية، واستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، والأندية الرياضية، وكرة القدم، و المواهب الرياضية.