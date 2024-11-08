محافظ بيروت اطلع على التحضيرات في المدينة الرياضية لاستقبال النازحين: العمل يحتاج إلى 10 أيام لإنجازه

نظمت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة بيروت جولة ميدانية، في حضور محافظ بيروت مروان عبود وجمعية "بنين"، للاطلاع على التحضيرات القائمة لتجهيز مركز الإيواء، الذي تم استحداثه داخل مدينة كميل شمعون الرياضية لاستقبال النازحين الموجودين في المدارس والأماكن الخاصة في محافظة بيروت، بهدف الاطلاع على أبرز الاعمال المنجزة وكيفية سيرها داخل المركز.

واكد عبود خلال الجولة، "استنكاره للعدوان الاسرائيلي على لبنان".

وحيا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ووزارة الشباب والرياضة لدعمهم هذه المبادرة"، مثنيا على "ما شاهده وما تقدمه جمعية بنين"، معلنا أن "إنشاء هذا المركز يتم، بالتعاون مع هذه الجمعية".

وأمل "أن يؤمن هذا المركز بعض الراحة إلى النازحين، إلى حين هدوء الأوضاع وعودتهم إلى منازلهم وديارهم"، مؤكدا أن "الدولة اللبنانية قائمة على الرعاية الاجتماعية وحقوق الإنسان. وبالتالي، لا يمكنها أن تترك مواطنيها في الشارع. ومنذ الآن، حتى 10 أيام يكون العمل منجزا".