الامارات | لطيفة بنت محمد تزور "داون تاون ديزاين 11" وتلتقي بمبدعي التصميم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، النسخة الحادية عشرة لمعرض "داون تاون ديزاين" الحدث الأبرز في أسبوع دبي للتصميم والمعرض الرائد للتصاميم المعاصرة في الشرق الأوسط، الذي تختتم فعالياته غداً (السبت) وأُقيم بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم (d3)التابع لمجموعة تيكوم، وهيئة الثقافة والفنون في دبي.

وأكدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن معرض "داون تاون ديزاين" يجسّد روح دبي الإبداعية وهويتها النابضة بالحياة، ويسهم في توسيع آفاق الابتكار في مجالات التصميم المتنوعة، حيث نجح عبر دوراته الماضية في توفير منصة أتاحت للفنانين والمصممين من مختلف أنحاء العالم فرصة للتواصل والحوار البنَّاء، ومشاركة تصميم مستقبل الإبداع في دبي.

وقالت سموّها: "ساهم "داون تاون ديزاين" في إرساء بنية قوية للفنون والتصميم عبر توفيره لمساحات واسعة وآفاق رحبة تُمكِّن المبدعين من تبادل الخبرات والرؤى الملهمة، وإطلاق العنان لأفكارهم وتحويلها إلى أعمال إبداعية متميزة، ويأتي دوره استكمالاً للمنظومة الإبداعية الداعمة للمصممين في أسبوع دبي للتصميم، والتي تبدأ بتمكينهم وتزويدهم بالمعرفة وتوجيههم حتى يتمكنوا من عرض أعمالهم أمام الجمهور العالمي من خلال المعرض، ما يحفّزهم على ريادة الأعمال، ويتيح لهم فرصاً استثمارية واعدة تساهم في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي".

وقامت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بجولةٍ في أقسام المعرض، اطّلعت من خلالها على الأعمال الفنية والإبداعات التي تعكس التنوع الثقافي الفريد الذي تمتاز به دبي، وعبّرت عن سعادتها بالتطور الملحوظ الذي يشهده المعرض عاماً بعد عام، كما التقت بالفنانين المشاركين في معرض "مصممين من الإمارات" الذي يقام بإشراف المصمم الإماراتي عمر القرق، ويضم أثاثاً ومنتجات لأكثر من 30 مصمماً ناشئاً من دولة الإمارات والمقيمين فيها، وتعرّفت على توجهاتهم ورؤاهم وطموحاتهم في مجال التصميم، مشيدةً سموّها بجودة مستواهم الفني والإبداعي، وبتميز أفكارهم المتجددة التي تجسّدت في الأعمال المعروضة، كما التقت سموّها عدداً من العارضين والشركات والعلامات التجارية العالمية البارزة التي تقدم أعمالاً يدوية مبتكرة، وعروضاً متنوعة، ومساحات تفاعلية، ومفاهيم إبداعية متميزة.

وخلال الجولة، زارت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بعض المنصات الخاصة بالدول المشاركة في المعرض الذي يعزز التقاء الثقافات والحرف والإرث الثقافي الإبداعي، كما تعرّفت سموّها على بعض المبادرات المميزة ومنها "صمم في السعودية"، المبادرة الاستراتيجية التي تقدمها لجنة التصميم والهندسة المعمارية التابعة لوزارة الثقافة السعودية، ومبادرة "تصاميم داخلية من إسبانيا"، التي تعرض 10 شركات في معرض ديناميكي تم تنظيمه وتصميمه بواسطة استديو "بي 8" للعمارة والتصميم في دبي.

كما اطّلعت سموها على فعاليات وأعمال برنامج "تنوين" السنوي 2024، الذي كشف النقاب عن إبداعات مجموعة من أبرز المصممين الناشئين من داخل دولة الإمارات وخارجها.

كذلك، شملت زيارة سموّها النّسخة الأولى من معرض "إيديشنز"، وهو أول معرض متخصص بالفنون والتصاميم ذات الإصدارات المحدودة في الشرق الأوسط. حيث يوفر هذا المعرض الفريد من نوعه مساحة للاستكشاف، ويمزج بين الحرفية عالية الجودة والأساليب الفنية المبتكرة من خلال أعمال الفنانين والمصممين الناشئين والروّاد. وخلال زيارتها، التقت سموها بالمصممة الإماراتية الجود لوتاه، التي أطلقت مجموعة جديدة احتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة على افتتاح الاستوديو الخاص بها، وإيوان مكتبي، الذي قدم مجموعة من السجاد ذات الإصدار المحدود من تصميم الفنان محمد أحمد إبراهيم.

ويقدّم معرض "داون تاون ديزاين" برنامجًا شاملاً ومتنوعاً صُمِّم خصيصاً ليلائم احتياجات الجمهور، كما يعرض مجموعة من الأعمال التركيبية الإبداعية والتجارب التفاعلية والفعاليات المختصة بقطاع التصميم، وتحفل قائمته بمجموعة من الجلسات الحوارية والورش التفاعلية التي يقدمها خبراء التصميم، ما يؤكد على دور المعرض ومكانته كمنصة للإبداع والابتكار في المنطقة.