تراجع أسعار النفط مع توقع ضعف الإعصار رافائيل.. وخام برنت يسجل 75.37 دولار للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الجمعة مع انحسار خطر تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، بينما تواصل السوق تقييم مدى تأثير سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب على الإمدادات.

هبطت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.3% إلى 75.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:09 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا أو 0.5% إلى 72.01 دولار وفقا لـ “العربية”.

وارتفع الخامان القياسيان بنحو 1% أمس الخميس.

وعلى مدار الأسبوع، من المتوقع أن يرتفع برنت 3.1% وخام غرب تكساس الوسيط 4.1%.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن الإعصار رافائيل من المتوقع أن يتحرك ببطء غربا فوق خليج المكسيك، بعيدا عن الحقول الأمريكية وأن يضعف من الجمعة وحتى مطلع الأسبوع. وكان قد تسبب في توقف إنتاج 391214 برميلا يوميا من النفط الخام في الولايات المتحدة.

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