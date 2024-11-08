نصائح للحفاظ على مستوى السكر في الدم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

دعا تجمع الرياض الصحي الثاني، للحفاظ على مستوى السكر في الدم بنمط حياة صحي وتغذية متوازنة.

ونصح في إنفو جرافيك نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، باتباع النظام الغذائي الموصوف من جانب الطبيب المختص، بالإضافة إلى التخلص من الوزن الزائد، وقياس معدل السكري باستمرار.

وأوصى بالابتعاد عن السكريات بجميع انواعها وأشكالها، وقراءة الحقائق الغذائية قبل الشراء، وتناول الوجبات في مواعيدها، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة، مع ضرورة حمل بطاقة تشير إلى الإصابة بأمراض السكري.

وانتشرت فى الآونة الأخيرة لجوء الكثير إلى حيلة وهى تناول أدوية السكر للتخسيس وإنقاص الوزن دون أن يكون مصابا بمرض السكر، دون الرجوع للطبيب، ودون معرفة الأضرار التى يمكن أن تلحق بالجسم.

وحذر خبراء من خطورة تناول أودية السكر بهدف إنقاص الوزن، لأن الشخص وقتها يكون حساس أو البنكرياس حساس جدا للأنسولين وفى هذه الحالة عند تناول أدوية السكر قد يصاحبها إفراز الأنسولين، ويدخل الشخص وقتها فى نوبة نقص السكر، وهناك بعض أنواع من أقراص نقص السكر التى تعتمد على الأيض الغذائى غير المصحوب بإنتاج الأنسولين، لكن أيضا كل شىء غير محسوب عواقبه يمثل خطورة على حياة الشخص، إذا تم الحصول على أدوية السكر دون استشارة الطبيب ودون حاجة طبية، فكل حالة يتم فحصها بشكل منفصل لدى الطبيب المتخصص فى السمنة بعد إجراء الفحص والمناظير وعمل سكر تراكمى وفحص وظائف الغدة الدرقية وسونار على البطن والحوض.

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