"القسام": أوقعنا آلية إسرائيلية في كمين بالعبوات الناسفة داخل الحي الشرقي بمدينة جنين في الضفة الغربية

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنه "مجاهدينا أكدوا إيقاع آلية صهيونية في كمين بالعبوات الناسفة داخل الحي الشرقي بمدينة جنين في الضفة الغربية تمام الساعة 00:15 من فجر يوم أمس الخميس، وأوقعوا إصابات محققة في صفوف جيش الاحتلال".
وأمس، أعلنت كنائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن "إيقاع قوة صهيونية بين قتيل وجريح باستهدافها بعبوة رعدية بعد دخولها مبنى في محيط مستشفى كمال عدوان".
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