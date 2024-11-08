الامارات | طقس الغد صحو بوجه عام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:41 والجزر الأول عند الساعة 01:30، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:03 والمد الثاني عند الساعة 04:10 والجزر الأول عند الساعة 09:30 والجزر الثاني عند الساعة 20:57.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 24 90 35

دبي 33 25 85 30

الشارقة 33 22 90 40

عجمان 31 24 90 45

ام القيوين 32 21 85 45

رأس الخيمة 33 23 85 40

الفجيرة 32 26 80 35

العـين 34 22 90 20

ليوا 34 21 90 25

الرويس 31 23 90 40

السلع 31 21 95 35

دلـمـا 30 26 90 55

طنب الكبرى / الصغرى 32 27 85 60

أبو موسى 32 27 85 60