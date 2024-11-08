الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على القطاع إلى 43508 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن "حصيلة العدوان الاسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 43,508 قتيلا على الأقل".
واشارت الوزارة في بيان، الى أنها "أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 39 شهيدا نقلوا إلى المستشفيات"، لافتة الى أن "العدد الإجمالي للجرحى ارتفع إلى 102,684 منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول 2023".
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