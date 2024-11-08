أربعة ملايين زائر لـ “موسم الرياض” في أقل من شهر

أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن نجاح موسم الرياض ٢٠٢٤ في جذب أربعة ملايين زائر خلال أقل من شهر منذ انطلاقه، محققاً بذلك إنجازاً جديداً يعكس الإقبال الكبير من الجمهور المحلي والدولي.

ويأتي هذا النجاح بفضل التنوع الغني الذي يقدمه الموسم في فعالياته ومناطقه الترفيهية التي تناسب مختلف الأذواق ويلبي جميع شرائح المجتمع.

وتشمل المناطق التي فتحت أبوابها حتى الآن، “ذا ڤينيو” المنطقة الجديدة التي تقع بجوار منطقة “المملكة أرينا”، و”بوليفارد سيتي”، و “بوليفارد وورلد” و”حديقة الحيوانات”، و “حديقة السويدي” التي شهدت خلال الفترة الماضية إقبالاً كبيراً، إضافة إلى آخر المناطق التي بدأت في استقبال الزوار يوم أمس (الخميس) “وندر جاردن”.

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ويؤكد هذا الرقم القياسي الجديد على الدور الذي يلعبه “موسم الرياض” في تعزيز موقع المملكة كوجهة ترفيهية عالمية، حيث يشمل “موسم الرياض” هذا العام مجموعة متنوعة من الفعاليات تشمل مباريات المصارعة، والملاكمة، والتنس، وحفلات موسيقية لنخبة من أشهر النجوم، وتجارب ترفيهية فريدة ومناطق جديدة، مما يتيح للزوار عيش تجربة مميزة.