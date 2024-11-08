تيمور جنبلاط زار مطرانية بيت الدين وعرض الأوضاع العامة مع العمار وكيوان وأبو كسم

زار رئيس "الحزب التقدّمي الاشتراكي" النّائب ​تيمور جنبلاط​، يرافقه وكيل داخليّة "التّقدّمي" في الشّوف عمر غنام ومستشار جنبلاط حسام حرب، دار مطرانية بيت الدين، حيث كان في استقباله مطران أبرشيّة صيدا المارونيّة مارون العمار، النّائب الأسقفي العام المونسنيور مارون كيوان، مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم؛ والقيّم الأبرشي الأب مدلج تامر.

وخلال الزّيارة، تمّ التّشاور في الأوضاع العامّة واستعراض لآخر المستجدّات.