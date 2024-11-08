سلطات أوكرانيا أعلنت استعادة جثث 563 جنديا من روسيا

أعلنت سلطات أوكرانيا، أنها "تسلّمت جثث 563 جنديا من السلطات الروسية، قتل معظمهم في المعارك في منطقة دونيتسك في الشرق".
وذكر مقر التنسيق للتعامل مع سجناء الحرب في بيان، أن "جثث 563 مدافعا عن أوكرانيا سقطوا أعيدت إلى أوكرانيا".
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