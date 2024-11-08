افادت وكالة "الصحافة الفرنسية" بأن الأجراس الثمانية لبرج الجرس الشمالي لكاتدرائية نوتردام في باريس، التي تستعد لإعادة فتحها في 7 كانون الاول، دقت اليوم بعد أكثر من خمس سنوات على الحريق الذي أتى على أجزاء واسعة من الكاتدرائية.
وقبيل الساعة 10,30 صباحا دقت الأجراس واحدا تلو الآخر، إثر تشغيلها بواسطة محركات، لتقرع سويا بصورة متناغمة.
وأكد رئيس المؤسسة العامة المسؤولة عن ترميم الكاتدرائية، فيليب جوست "إنها خطوة جميلة ومهمة ورمزية".
وشدد على أن "هذه أول مرة تقرع كل الأجراس سويا" منذ حريق نيسان 2019، وذلك قبل أقل من شهر من إعادة فتح الكاتدرائية.
بدوره أكد مدير مشروع إعادة تجهيز الأجراس، إن "كل شيء ليس مثاليا بعد. سنحل هذه المشكلة بشكل مثالي ولكن هذه المحاولة الأولى كانت ناجحة"، متحدثا عن "نتيجة عظيمة" للتجربة. وكانت تجارب أجريت لكل جرس على حدة الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر أجراس كاتدرائية نوتردام في باريس تقرع مجددا لأول مرة منذ حريق 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.