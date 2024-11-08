الاقتصاد

الذهب يصعد في المعاملات الفورية 0.1%

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واس - سنغافورة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مواصلة المكاسب التي حققتها عقب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، أمس.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2708.89 دولار للأوقية (الأونصة).

أسعار الذهب اليوم

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 2716.4 دولارًا.

بينما انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 31.98 دولارًا للأوقية.
فيما صعد البلاتين 0.3 بالمئة، إلى 1000.35 دولار، واستقر البلاديوم عند 1024.40 دولارًا.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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