شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصعد في المعاملات الفورية 0.1% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مواصلة المكاسب التي حققتها عقب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، أمس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2708.89 دولار للأوقية (الأونصة). أسعار الذهب اليوم وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 2716.4 دولارًا.



بينما انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 31.98 دولارًا للأوقية.

فيما صعد البلاتين 0.3 بالمئة، إلى 1000.35 دولار، واستقر البلاديوم عند 1024.40 دولارًا.