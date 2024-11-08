شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب جنوبي تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر مناطق قبالة ساحل جنوبي تشيلي .وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان اليوم، أن مركز الزلزال كان على بعد 278 كيلومترا شمال غرب مدينة كوتشرين في تشيلي وعلى عمق 10 كيلومترات.ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال .