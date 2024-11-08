شكرا لقرائتكم خبر عن سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو واليوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية أمام الروبل.

وخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 15 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 98.0726 روبلًا. سعر صرف الروبل الروسي أمام العملات الرئيسية وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 14 كوبيكًا، ليبلغ 105.5679 روبلات.

بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 2 كوبيك، ليصل إلى 13.624 روبلًا.