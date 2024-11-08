شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار "ينشينج" يخلّف فيضانات وانهيارات أرضية في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

أعصار الفلبين

الدمام - شريف احمد - ضرب إعصار "ينشينج" شمال الفلبين، مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية اليوم.وخلف أضرارًا في مطارين ومفاقمًا كارثة ناجمة عن العواصف المتتالية التي ضربت البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.ولم ترد تقارير بشأن وقوع إصابات جراء الإعصار، وهي العاصفة الكبرى الـ 13 التي تضرب الأرخبيل المعرض للكوارث، في جنوب شرق آسيا هذا العام.وكان آخر رصد للإعصار، الذي يطلق عليه محليًا "مارسي"، فوق بحر الصين الجنوبي على بعد نحو 100 كيلومتر غرب مقاطعة إيلوكوس نورتي شمال الفلبين.وجاء هذا مع رياح مستمرة تصل سرعتها إلى 150 كيلومترًا في الساعة ورياح تصل سرعتها إلى 205 كيلومترات في الساعة، وفقًا لخبراء الأرصاد الجوية الحكوميين.