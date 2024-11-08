شكرا لقرائتكم خبر عن بينها الحيادية والشفافية وسرية المعلومات.. 24 قاعدة في ميثاق المهندس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت الهيئة السعودية للمهندسين، ميثاق المهندس، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف بناء السمعة المهنية للمهندس على الكفاءة والجدارة والصدق والأمانة والمنافسة العادلة، والسعي للتطوير والتعليم المستمر.
كما تستهدف بناء الخبرة المهنية والقدرات الشخصية المتميزة، والالتزام بأخلاقيات المهنة، وتعزيز مكانة المهنة محليًا ودوليًا، وتجنب تعارض المصالح، والحرص على تقديم الخدمات المهنية والالتزام بمعايير السلامة المهنية.
وأكد الميثاق على عدم التعرض لسمعة زملائهم أو الجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد أو العملاء بشكل غير لائق مهنيًا، سواء بالانتقاد أو التشويه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عدم المبالغة في تقدير حجم مهامهم ومسؤولياتهم، أو المبالغة في عرض مؤهلاتهم وخبراتهم المهنية والأكاديمية وإنجازاتهم السابقة.
وألزم المهندسين عند دراسة العقود والخدمات المهنية، أن يراعوا المصلحة العامة في تقديرهم للتكاليف، وأن تكون دراستهم مبنية على قدر من الكفاءة والخبرات المهنية المناسبة، وعدم الإعلان عن الخدمات الهندسية التي يقدمونها بشكل غير موضوعي ومهني وعليهم عدم السماح باستخدام أسمائهم في الإعلانات التجارية، ما لم يكن لهم دورًا حقيقيًا يعكس صحة ومهنية الإعلان.
وتشتمل القواعد على أن يبني المهندسين مسؤولياتهم المهنية على القواعد التي يحترمها المجتمع وعدم الإسهام في أي منتجات يسهل استخدامها لأغراض غير أخلاقية أو محظورة أو قد يترتب عليها مخاطر آنية أو على المدى البعيد، تكريس خبراتهم ومهاراتهم الفنية لصالح المهنة، والجهات التي يتعاملون معها وعليهم تحمل مسؤولية وسلامة الحلول الهندسية التي يقومون بتصميمها وتنفيذها، وعليهم اللجوء للجهات ذات العلاقة، في حال نشوء نزاع مهني أو تعاقدي مع الأطراف التي يتعاملون معها.
وأوضح الميثاق أن القواعد تتضمن أيضًا الاعتراف بالأخطاء في حال ارتكابها أو حدوثها والعمل على معالجتها وتصحيحها بكل شفافية ومهنية، التعامل مع المعلومات التي ترد إليهم في سياق عملهم، بسريَّة تامة، وعدم استخدام معلومات عملائهم، للحصول على مكتسبات شخصية أو منافع معينة، والعمل بنزاهة وعدالة مع جميع الأطراف، وعليهم عدم استغلال المعدات والأدوات والمواد الخاصة بصاحب العمل، واجتناب أي تعارض للمصالح مع الأطراف التي يتعاملون معها.
ويلتزم المهندس بعدم نشر أو إصدار أي تصاريح أو تقارير أو معلومات، حول أي مواضيع هندسية، تخص أطراف وجهات ذات علاقة، قد تؤثر على عمل تلك الجهات، سواء بدافع مادي أو معنوي، أو خلاف ذلك، وتقديم حلول مناسبة لا تتنافى مع البيئة أو المجتمع.
بالإضافة إلى توفير النماذج والمطبوعات لخطتهم ومراقبة الجودة، والأخذ بمعايير السلامة المهنية وإخطار الجهات المختصة عند ملاحظة أي عمل يهدد السلامة المجتمعية أو البيئية.
كما تستهدف بناء الخبرة المهنية والقدرات الشخصية المتميزة، والالتزام بأخلاقيات المهنة، وتعزيز مكانة المهنة محليًا ودوليًا، وتجنب تعارض المصالح، والحرص على تقديم الخدمات المهنية والالتزام بمعايير السلامة المهنية.
ميثاق المهندسويتضمن ميثاق المهندس 24 قاعدة تتمثل في إلزام المهندس والمزاولين للمهنة، ببناء سمعتهم المهنية على الكفاءة والجدارة، والابتعاد عن منافسة الآخرين بشكل غير عادل، والتحلي بالتواضع والاعتدال، وتجنب أي تصرف أو سلوك يؤدي إلى تقديم مصلحتهم الخاصة على حساب المصلحة العامة.
وأكد الميثاق على عدم التعرض لسمعة زملائهم أو الجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد أو العملاء بشكل غير لائق مهنيًا، سواء بالانتقاد أو التشويه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عدم المبالغة في تقدير حجم مهامهم ومسؤولياتهم، أو المبالغة في عرض مؤهلاتهم وخبراتهم المهنية والأكاديمية وإنجازاتهم السابقة.
وألزم المهندسين عند دراسة العقود والخدمات المهنية، أن يراعوا المصلحة العامة في تقديرهم للتكاليف، وأن تكون دراستهم مبنية على قدر من الكفاءة والخبرات المهنية المناسبة، وعدم الإعلان عن الخدمات الهندسية التي يقدمونها بشكل غير موضوعي ومهني وعليهم عدم السماح باستخدام أسمائهم في الإعلانات التجارية، ما لم يكن لهم دورًا حقيقيًا يعكس صحة ومهنية الإعلان.
احترام الحقوق الفكريةونصّ الميثاق على احترام الحقوق الفكرية لزملائهم وغيرهم، وعدم التعدي عليها أو اختزالها لصالحهم وعليهم إبراز جهودهم وأسمائهم بشكل واضح، وأن يكونوا عادلين في إسناد الأعمال والمهام لزملائهم المزاولين للمهنة، بما يتناسب مع خبراتهم وقدراتهم وكفاءتهم المهنية.
وتشتمل القواعد على أن يبني المهندسين مسؤولياتهم المهنية على القواعد التي يحترمها المجتمع وعدم الإسهام في أي منتجات يسهل استخدامها لأغراض غير أخلاقية أو محظورة أو قد يترتب عليها مخاطر آنية أو على المدى البعيد، تكريس خبراتهم ومهاراتهم الفنية لصالح المهنة، والجهات التي يتعاملون معها وعليهم تحمل مسؤولية وسلامة الحلول الهندسية التي يقومون بتصميمها وتنفيذها، وعليهم اللجوء للجهات ذات العلاقة، في حال نشوء نزاع مهني أو تعاقدي مع الأطراف التي يتعاملون معها.
وأوضح الميثاق أن القواعد تتضمن أيضًا الاعتراف بالأخطاء في حال ارتكابها أو حدوثها والعمل على معالجتها وتصحيحها بكل شفافية ومهنية، التعامل مع المعلومات التي ترد إليهم في سياق عملهم، بسريَّة تامة، وعدم استخدام معلومات عملائهم، للحصول على مكتسبات شخصية أو منافع معينة، والعمل بنزاهة وعدالة مع جميع الأطراف، وعليهم عدم استغلال المعدات والأدوات والمواد الخاصة بصاحب العمل، واجتناب أي تعارض للمصالح مع الأطراف التي يتعاملون معها.
التزامات مهمة للمهندسينوأوجب الميثاق على المهندسين أن تكون تعاقداتهم واضحة وشفافة، ومتوافقة مع الأنظمة العامة في المملكة، وعلى على المهندس عدم طلب أو قبول الهدايا أو المكافآت المالية أو العينية، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أي جهة كانت، وأن يكونوا موضوعيين ومستقلين في اتخاذ قراراتهم واستشاراتهم المهنية، والحيادية والموضوعية عند مثولهم أمام المحاكم كخبراء فنيين.
ويلتزم المهندس بعدم نشر أو إصدار أي تصاريح أو تقارير أو معلومات، حول أي مواضيع هندسية، تخص أطراف وجهات ذات علاقة، قد تؤثر على عمل تلك الجهات، سواء بدافع مادي أو معنوي، أو خلاف ذلك، وتقديم حلول مناسبة لا تتنافى مع البيئة أو المجتمع.
بالإضافة إلى توفير النماذج والمطبوعات لخطتهم ومراقبة الجودة، والأخذ بمعايير السلامة المهنية وإخطار الجهات المختصة عند ملاحظة أي عمل يهدد السلامة المجتمعية أو البيئية.