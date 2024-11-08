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القوات المسلحة تشارك في تمرين "السهم الثاقب 2024" في مصر

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تشارك وحدات من أفرع القوات المسلحة في التمرين السعودي المصري المشترك "السهم الثاقب 2024" الذي يُنفذ في جمهورية مصر العربية خلال الفترة 09 - 21 نوفمبر الجاري.
وأكد رئيس هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، أن المشاركة تأتي ضمن التوجيه التدريبي للقوات المسلحة للفترة التدريبية (1446هـ-1447هـ)، للتمارين المشتركة والمختلطة داخل المملكة وخارجها، وذلك لتطوير التدريب وتأهيل منسوبي القوات المسلحة واكتساب المهارات التدريبية.
القوات المسلحة تشارك في تمرين

السهم الثاقب 2024

وأضاف أن القوات المسلحة ممثلة في القوات البرية، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وقوات الدفاع الجوي تشارك في التمرين بقوات فعلية.
القوات المسلحة تشارك في تمرين

وأشار إلى أن التمرين السعودي المصري المشترك "السهم الثاقب 2024" يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين، وتطوير العمل المشترك وتحقيق الموائمة العملياتية بين القوات المسلحة والمصرية.
القوات المسلحة تشارك في تمرين

وكانت وحدات القوات المسلحة السعودية المشاركة في التمرين قد وصلت، اليوم، إلى مدينة سفاجا في جمهورية مصر العربية، للمشاركة في التمرين.
القوات المسلحة تشارك في تمرين
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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