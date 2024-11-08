ذكرت وزارة الخارجيّة السّعوديّة في بيان، أنّ "وزير الخارجيّة ​فيصل بن فرحان آل سعود​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجيّة الولايات المتّحدة الأميركيّة أنتوني بلينكن، جرى خلاله مناقشة المستجدّات الإقليميّة، وتداعياتها الأمنيّة والإنسانيّة، والجهود المبذولة بشأنها".

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا الخارجية السعودية والأميركية ناقشا المستجدات الإقليمية وتداعياتها والجهود المبذولة بشأنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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