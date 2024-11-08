شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وفقدان 12 جراء غرق سفينة صيد في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - قال خفر السواحل في كوريا الجنوبية: "إن سفينة صيد تقل على متنها 27 بحارًا غرقت قبالة جزيرة "جيجو" جنوب البلاد اليوم، مما أسفر عن مصرع شخصين وفقدان 12 آخرين، فيما تم إنقاذ 15 بحارًا.وأضاف، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنه تلقى نداء استغاثة في تمام الـ 4:33 صباحًا يفيد بأن سفينة صيد تزن 129 طنًا، تغرق على بعد 24 كيلومترًا قبالة جزيرة "بييانغ" في "جيجو".وأشار إلى أنه جرى إرسال 18 سفينة و خمس طائرات إلى مكان الحادث من أجل عمليات البحث والإنقاذ، فيما أوضح البحارة الذين تم إنقاذهم، أنهم كانوا ينقلون صيدهم إلى سفينة أخرى عندما انقلب القارب فجأة وبدأ في الغرق.