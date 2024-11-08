أفادت وسائل إعلام يمنية، بأن "طيران العدوان الأميركي البريطاني يشن غارتين على مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة"، لافتةً الى أن "العدوان تم بطائرة بدون طيار".

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام يمنية: طيران أميركي بريطاني شن غارتين على مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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