شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 2024 العام الأكثر سخونة وارتفاعًا فى درجات الحرارة.. تقرير يكشف والان مع تفاصيل الخبر

تشير توقعات هيئة المناخ الأوروبية إلى أن عام 2024، من المتوقع أن يكون العام الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة العالمية المتوسطة بأكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وإذا تحقق ذلك، فإن هذه الزيادة ستشكل لحظة مهمة، حيث ستكون أول سنة تقويمية تخترق هذه الزيادة، وتعود درجات الحرارة القصوى في المقام الأول إلى تغير المناخ الناجم عن الأنشطة الصناعية والاقتصادية المختلفة، بجانب وجود ملاحظة لتطور في نمط الطقس النينيو، الذى يعد بمثابة حرارة إضافية في الغلاف الجوي.

ويأتي هذا التطور قبل أيام قليلة من مؤتمر المناخ COP29، قمة الأمم المتحدة للمناخ في أذربيجان، مما أدى إلى تكثيف الدعوات إلى اتخاذ إجراءات مناخية عالمية فورية.

نداء هام لاتخاذ إجراءات فورية لمواجهة التغيرات المناخية

ويرى الخبراء أن هذه البيانات الأخيرة بمثابة إشارة تحذير لقادة العالم ، وأكدت الدكتورة ليز بنتلي، الرئيسة التنفيذية للجمعية الملكية للأرصاد الجوية، على الحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري في المستقبل، مشيرة إلى أن كل خرق سنوي يقرب العالم من تجاوز هدف الاحتباس الحراري البالغ 1.5 درجة مئوية على المدى الطويل.

ويسعى هذا الهدف ، الذي تم تحديده بموجب اتفاقية باريس لعام 2015، إلى منع التأثيرات الشديدة الناجمة عن تغير المناخ من خلال الحد من ارتفاع درجات الحرارة على مدى فترة 20 عامًا.

ومع ذلك، تشير بيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ الآن إلى أن عام 2024 قد يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 1.48 درجة مئوية، والذي تم تسجيله في عام 2023، من خلال الوصول إلى 1.55 درجة مئوية على الأقل

تأثير ظاهرة النينيو واتجاهات درجات الحرارة الدائمة

ساهمت مرحلة النينيو، التي بدأت في منتصف عام 2023 وانتهت في أوائل عام 2024، في ارتفاع درجات الحرارة التي لوحظت هذا العام ، وعلى الرغم من انتهاء مرحلة الاحتباس الحراري هذه، ظلت درجات الحرارة العالمية مرتفعة، مع تحطيم الأرقام القياسية اليومية باستمرار.

ووفقًا لعلماء المناخ، أدت هذه الحرارة الشديدة إلى تفاقم الكوارث المرتبطة بالطقس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العواصف القوية وموجات الحر المطولة.

وأعرب البروفيسور إد هوكينز، عالم المناخ من جامعة ريدينج، عن قلقه بشأن الآثار طويلة المدى لهذا الاتجاه، مشيرًا إلى أن الاحتباس الحراري العالمي من المرجح أن يسجل أرقامًا قياسية جديدة في السنوات القادمة إذا استمرت الانبعاثات في الارتفاع.

ارتفاع درجات الحرارة والتأثيرات المحتملة على المدى الطويل

ومن المتوقع أن تؤدي المستويات المرتفعة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي إلى استمرار اتجاه الاحترار العالمى، وقد يؤدي هذا إلى عام قياسي آخر في عام 2025. ويتوقع العلماء أنه في غياب خفض كبير في الانبعاثات، قد ترتفع درجات الحرارة العالمية بأكثر من 3 درجات مئوية بحلول نهاية هذا القرن، مما يؤدي إلى تفاقم الكوارث المرتبطة بالمناخ.



