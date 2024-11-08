النشرة: غارة على منزل على اوتوستراد كفررمان

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن مسيرة إسرائيلية نفذت قرابة الثانية الا عشرة دقائق من بعد ظهر اليوم غارة بصاروخ موجه مستهدفة منزلا على اوتوستراد كفررمان -الميدنة في بلدة كفررمان.

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