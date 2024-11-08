نانسي عجرم تحيي أقوى الحفلات بمصر بعد غياب-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنّانة اللبنانيّة، نانسي عجرم، أمس الخميس، حفلًا فنّيًّا لصالح إحدى الشّركات العقاريّة في مدينة القاهرة المصريّة، وذلك بعد انقطاعها عن إحياء الحفلات الفنّيّة، ما يقارب الشّهرين، تضامنًا مع بلدها لبنان بسبب الحر ب الدائرة فيه.



وأطلت نانسي في الحفل المكتمل العدد، بفستان أنيق باللون الأسود، وقدّمت باقة من أغانيها الجديدة وأغانيها القديمة، التي تفاعل معها الجمهور الحاضر.

وجرى تكريم نانسي خلال الحفل، على المسرح، والتي عبرت عن سعادتها بالتّكريم ومحبّتها الكبيرة للجمهور المصريّ، مؤكّدةً أنّها دائمًا ما تشعر بالسّعادة في كلّ مرّة تزور فيها مصر، التي تمنّت لها التّطوّر والازدهار الدّائمَيّن.