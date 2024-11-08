حلف شمال الأطلسي وشركاؤه في آسيا دانوا تدخل كوريا الشمالية إلى جانب روسيا

دان حلف شمال الأطلسي وشركاؤه في آسيا (كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا) "بشدة تدخل كوريا الشمالية إلى جانب روسيا في حربها العدوانية على أوكرانيا". وذكر الحلف الأطلسي في بيان أن "نشر آلاف المقاتلين من كوريا الشمالية يشكل تكثيفا خطيرا للدعم الكبير أساسا الذي تقدمه هذه الدولة للحرب العدوانية التي تشنها روسيا، في شكل غير قانوني تماما، ضد أوكرانيا"، موضحا أن "شركاءه في آسيا وكذلك أوكرانيا انضموا الى هذا البيان".

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