قوات الدعم السريع اعلنت مقتل أكثر من 60 شخصا في غارة جوية للجيش السوداني في دارفور

أعلنت قوات الدعم السريع، أن "أكثر من 60 مدنيا قتلوا وأصيب المئات في غارة جوية للجيش على مركز لإيواء النازحين في شمال دارفور".

واشارت الى أن "العدوان تعمد تدمير مدرسة الفاروق الأساسية التي تأوي أكثر من 35 أسرة نازحة بمدينة الكومة، وسقط مئات الجرحى نتيجة القصف بأكثر من 7 صواريخ وقنابل متفجرة".