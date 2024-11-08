الملكة رانيا بلقطة عفوية مع حفيدتها الأميرة إيمان

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للملكة رانيا تظهرها وهي تحمل حفيدتها الأولى الأميرة إيمان، إبنة ولي العهد الأمير الحسين والأميرة رجوة.

وقد ظهرت الملكة رانيا بلقطة عفوية، نالت اعجاب عدد كبير من المتابعين.

على صعيد آخر كانت تألقت الملكة رانيا، زوجة الملك الأردني عبد الله الثاني، بإطلالة كاجوال بسيطة وأنيقة، خلال لقائها مع أصحاب المشاريع الإنتاجية الصغيرة.

وارتدت الملكة رانيا توب باللون الأسود من العلامة "Lemaire"، جاءت بتصميم أنيق، ونسقت معها بنطلون باللون الزيتي، كما حددت خصرها بحزام باللون الأسود.



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