مسابقة تثير الجدل والسبب هاري ستايلز

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية عن اجراء مسابقة لأكثر شبيه للنجم العالمي هاري ستايلز في لندن، وقد بدأ عدد من الشبان بإرسال صورهم لخوض هذه المسابقة.



على صعيد آخر كان تم اختيار هاري ستايلز في السابق كأغنى نجم شاب تحت سن 30 عاماً في المملكة المتحدة، وذلك للعام الثاني على التوالي، وتقدر ثروته بـ175 مليون جنيه إسترليني.

وكسر هاري حاجز ال 150 مليون جنيه إسترليني لأول مرة عام 2023، عبر جمع المبلغ بعد جني المكافآت من عامين من التجول حول العالم في حملته الترويجية "love on tour"، والتي حققت إيرادات بلغت 508 ملايين جنيه إسترليني.