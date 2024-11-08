ميرنا وليد - بيروت - توجهت الممثلة المصرية رانيا فريد شوقي بالتهنئة لفريق فيلم "الهوى سلطان" قائلة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "مبروك لكل صناع فيلم الهوى سلطان فيلم رومانسي اجتماعي ودمه خفيف وواقعي، وقصة ياما حصلت في الحقيقة ومازالت بتحصل فعلا الهوى سلطان إن شاء الله يكسر الدنيا".

وكانت تحدثت رانيا فريد شوقي، عن أنها تدعم فكرة حل أزمة البطالة في الوسط الفني، وأوضحت أنها لم تقصد اعتزالها الوسط الفني.

وقالت رانيا خلال مداخلة لها عبر برنامج "حديث القاهرة": "في ناس كتير فنانين ومخرجين وكتاب سيناريو ومهندسين ديكور وصناع كثير في المجال الفني يعانون من البطالة، والاكاديمية الفنية كل سنة بتخرج دفعة وفي الناس دي؟".



كانت هذه تفاصيل خبر رانيا فريد شوقي برسالة للقائمين على فيلم "الهوى سلطان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.