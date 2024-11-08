والد تامر عبد المنعم يتعرض لأزمة صحية..وهذا ما قاله ابنه

ميرنا وليد - بيروت - يمر والد الممثل المصري تامر عبد المنعم بأزمة صحية، اذ طلب الأخير من الجمهور الدعاء له بالقول: "فىي تمام السادسة صباحا رن جرس الباب وعندما استيقظت أدركت أن هناك مصيبة ما تنتظرنى خلف باب الشقة ومع فتحي له أخبرتني مساعدة والدي أنه سقط في الحمام ويتألم بشدة".
وأضاف: "صعدت مسرعا إلى الطابق الخامس ووجدته متألما بالفعل ولا يستطيع التحرك من وضعية السقوط.. يا له من شعور قاسٍ قد ألم بي.. إنني عاجز عن تخفيف هذا الألم عن والدي الذي طالما كان يخفف عني الألم".
وتابع: "انتقلنا إلى المستشفى وقاموا بالفحوصات وعلينا الآن ضبط حالته الصحية حتى نتمكن من إجراء العملية الجراحية لتثبيت كسر مفصل الفخذ.. برجاء الدعاء لوالدي".
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