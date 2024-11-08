شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يدعم فيتامين ب الصحة النفسية؟.. اعرف مصادره الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

الفيتامينات والمكملات الغذائية، يمكن أن تلعب دورا حاسما وكبيرا في علاج الكثير من الأعراض المرضية، وكذلك الاضطرابات النفسية، بعض الأشخاص اللذين يعانون الكآبة والحزن والعزلة، وبعض الأعراض الاكتئابية، يمكن أن يساعدهم تناول الطعام الصحى والنظام الغذائي المنتظم، بجانب المكملات والفيتامينات، على تخفيف أعراض القلق والاكتئاب، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع medicalnewstoday الطبي المعنى بالصحة العامة.

تابع التقرير موضحا أن الفيتامينات وعلى رأسها فيتامين ب بأنواعه، تعزز من الصحة النفسية، ويذلك لأنها تحتوى على حمض الفوليك الهام والصحى، والضرورى للحفاظ على صحة الجهاز العصبى، وعلى قوة الدماغ وقدرتها على التفكير والتفكر والانتباه وتقليل الشتت، فضلا عن تعزيز الحالة المزاجية، وبالتالي يخفف من فرص الإصابة بنوبات التوتر الحاادة، مع اضطرابات المزاج، ومن أهم مصادر الفيتامين الطبيعية الغذائية:

اللبن وأنواعه

الحبوب المدعمة

اللحم الأبيض من الدواجن

البيض

اللحوم الحمراء

الأسماك بأنواعها

الخضروات الورقية الداكنة بأنواعها المختلفة

كل المأكولات البحرية الصحية

منتجات الألبان

الحبوب الكاملة

المسكرات بأنواعها

الفاكهة بأنواعها أيضا

عصائر الفاكهة الطبيعية

مع الفول الصحى المفيد

ويساعد فيتامين ب على :

تقليل فرص الاكتئاب

تحسين الحالة المزاجية

الشعور بالسعادة

الشعور بالهدوء

تقليل نوبات التوتر والقلق

تقليل نوبات الغضب واضطرابات المزاج