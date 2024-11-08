شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من الإمساك؟ 8 مشروبات تساعدك فى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

الإمساك هو بطء فى حركة الأمعاء، وتكون عملية الإخراج أقل بثلاث مرات في الأسبوع، وهناك مشروبات تساعد في علاجه لتجنب الشعور بالثقل والانزعاج، وفقا لموقع doctissimo، ومنها:

- الماء

أول مشروب تحتاجه فى هذه الحالة هو الماء، فخط الدفاع الأول لتخفيف الإمساك الحاد أو المزمن هو الترطيب الكافي بالماء، ويجب على البالغين شرب ما بين 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميًا.

- ماء الليمون

إن الليمون وعصيره يحتويان على شكل من أشكال فيتامين C وحمض الستريك، والذي يمكن أن يكون بمثابة ملين طبيعي لبعض الناس، دون التسبب في الإسهال ، فعند تناول عصير الليمون، فإنه يسحب الماء إلى الجهاز الهضمي، مما يمكن أن يحفز عملية إفراغ الأمعاء.

- القهوة

تشتهر القهوة بمحتواها العالي من الكافيين، ولكن شرب القهوة يمكن أن يحفز الجهاز الهضمي أيضًا، مما يجعل الأشياء ،تتحرك بشكل طبيعي، فعلاوة على ذلك، فإن القهوة منزوعة الكافيين يمكن أن يكون لها نفس الخصائص، لأنها تحفز المنعكس المعدي القولوني.

- عصائر الفاكهة

مثل الكمثرى والتفاح والمشمش يمكن أن تخفف الإمساك ، و يحتوي عصير التفاح على نسبة عالية إلى حد ما من الفركتوز إلى الجلوكوز إلى محتوى السوربيتول، مما يمكن أن يساعد في تخفيف الإمساك بلطف .

- عصير البرقوق

يحتوي عصير البرقوق بشكل طبيعي على السوربيتول، وهو ملين طبيعي يمكن أن يسبب الغازات أيضًا، ولكن وفقا لدراسة تقيم آثار عصير البرقوق، نشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي ، كان هذا المشروب خيارا آمنا وطبيعيا للإمساك المزمن، ووجد الباحثون أن تناول البرقوق قلل بشكل كبير من البراز الصلب .

- مشروب الصبار

يحتوي الصبار على عدد كبير من مضادات الأكسدة ويساعد على تسريع حركية الأمعاء، مما قد يساعدك على حركة الأمعاء، أشارت الدراسات إلى أن الصبار يعمل كملين، ومع ذلك، فإن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لا تعترف بهذا كوسيلة آمنة أو فعالة لتحفيز حركات الأمعاء.

- الشاي الأسود أو الأخضر

سواء كان الشاي أسود أو أخضر، يحتوي الشاي على مادة الكافيين، والتي يمكن أن تجعلك تذهب إلى الحمام، بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بإضافة الزنجبيل ، فإنه يمكن أن يعزز هذا التأثير، لأنه معروف بقدرته الطبيعية على تعزيز عملية الهضم وتحفيز الرغبة في حركة الأمعاء.

