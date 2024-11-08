الجيش الإسرائيلي اعتقل 18 فلسطينيا خلال حملة اقتحامات بمناطق متفرقة في الضفة الغربية

اعلن نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، أن "الجيش الإسرائيلي اعتقل 18 فلسطينيا، بينهم فتاتان وأسرى سابقون خلال حملة اقتحامات بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة".

وذكر البيان، أن "قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، صاحبها مداهمة عدة منازل واعتقال 18 فلسطينيا على الأقل، بينهم فتاتان وأسرى سابقون".

وتوزعت عمليات الاعتقال في محافظات الخليل (جنوب)، وقلقيلية وطوباس (شمال)، ورام الله (وسط).

وشدد على أن "قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة أثناء حملات الاعتقالات، ترافقها اعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير في منازل الفلسطينيين".

وأوضح أنه "منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا في تشرين الأول 2023، تجاوزت حصيلة المعتقلين 11 ألفا و600 فلسطيني من الضفة، بما فيها القدس".