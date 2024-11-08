إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلق من اليمن تم باستخدام منظومة حيتس

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلق من اليمن تم باستخدام منظومة حيتس".
كما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، تفعيل صفارات الإنذار في منطقة البحر الميت والعربة بعد "إطلاق صاروخ من اليمن".
في وقت سابق، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن "صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق جنوب النقب والبحر الميت بعد رصد إطلاق صواريخ".
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