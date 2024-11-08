الجيش الإسرائيلي: نعمل على تنفيذ مهمة إجلاء فورية لمواطنينا في أمستردام بالتنسيق مع الحكومة الهولندية

أعلن الجيش الإسرائيلي، "أننا نعمل على تنفيذ مهمة إجلاء فورية لمواطنينا في أمستردام بالتنسيق مع الحكومة الهولندية".

وقال إن "بعثة ستصل أمستردام بطائرة شحن وستضم فرقا طبية وأخرى للإنقاذ".

وفي وقت سابق أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن "إصابة 10 إسرائيليين وفقدان الاتصال باثنين آخرين بعد تعرضهم لحوادث عنف في أمستردام"، في حين يشار إلى أن المشجعين الإسرائيليين قاموا باستفزازات وتمزيق أعلام فلسطينية في شوارع المدينة قبل الحادثة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن مشجعين لفريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي، تعرضوا لهجمات عنيفة في عدة مواقع بأمستردام بعد المباراة التي انتهت بفوز أياكس بخماسية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة، وارتكاب الجيش الإسرائيلي المجازر بحق المدنيين، ووسط حالة من الغضب الشعبي في العالم الذي يشهد احتجاجات شبه يومية في العديد من البلدان ضد إسرائيل.