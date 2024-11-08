إذاعة الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار دوت في نحو 40 بلدة بالجليل الغربي جراء دفعة صواريخ أطلقت من لبنان

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "صفارات الإنذار دوت في نحو 40 بلدة بالجليل الغربي جراء دفعة صواريخ أطلقت من لبنان".

وكانت قد ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن "صفارات الإنذار تدوي في رأس الناقورة وبلدات بالجليل الغربي بعد رصد إطلاق صواريخ".

وقالت أيضا إن "صفارات الإنذار تدوي في نهاريا وعشرات البلدات المحيطة بعد رصد إطلاق صواريخ".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.