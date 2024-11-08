رئيس البرلمان التركي: حان الوقت لمناقشة تعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة

أشار رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، خلال مشاركته بقمة رؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين المقامة في البرازيل، أن "الوقت حان لمناقشة تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة".

وأوضح قورتولموش، أنهم "اجتمعوا اليوم لمناقشة القرارات الجذرية التي يتعين اتخاذها من أجل المستقبل ووضع أسس نظام أكثر عدالة"، لافتاً الى أن "الفشل في تنفيذ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة تحول إلى إرهاب دولة مستمر في فلسطين ولبنان".

وأضاف أنه "بناء على إعلان الحكومة الإسرائيلية، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأنه شخص غير مرغوب فيه وهجماتها ضد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فإن الوقت حان لمناقشة تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة".

وتابع "الصراعات في غزة وأوكرانيا وروسيا وإثيوبيا والسودان واليمن والعديد من الأماكن الأخرى تحرم الناس من حقوقهم الأساسية"، معتبراً أن "هذه الأحداث ليست مشاكل إقليمية بل مشاكل مشتركة للعالم أجمع.

وأكد على أن "المسؤولية المشتركة للبرلمانات العالمية أن تجتمع حول "الصالح العام" من أجل إقامة عالم يقوم على العدالة والإنصاف والسلام".