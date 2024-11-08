صدور العدد 134 من مجلة "الأمن العام": العدوان الاسرائيلي على لبنان وتنفيذ القرار 1701

صدر العدد الرابع والثلاثون بعد المئة، تشرين الثاني 2024، من مجلة "الامن العام" عن المديرية العامة للامن العام، وفيه:

- ملف العدد: العدوان الاسرائيلي على لبنان وتنفيذ القرار 1701 وقصة لبنان مع القرارات الدولية وجرائم العدو. مقابلات وتقارير.

- وزير الاعلام: نواجه الاعلام الزائف وخطاب الكراهية.

- وزير البيئة: الحكومة توسع خطة الطوارئ لتتطابق مع التطورات.

- كيف واكبت لجنتا الصحة والخارجية النيابيتان ومحافظة بيروت ووزارة الصحة والامن العام العدوان الاسرائيلي وتأمين حاجات مراكز الايواء.

- حوارات حول حجم مأساة الحرب وخسائره، وانعكاساته على الاقتصاد والمؤسسات والصمود الاجتماعي وتزايد عدد المهاجرين.

- تحقيقات حول الحرب المتدحرجة من غزة الى طهران، ودور الذكاء الاصطناعي في الحروب الحديثة.

- تقرير عن الصواريخ الخارقة والكيميائية ومخاطرها.

- الدراسات التاريخية تدحض خرافة "إسرائيل الكبرى".

- التعلم من بعد: تحديات وضغوط نفسية وفجوة بين الرسمي والخاص.

- الصليب الاحمر اللبناني: مستمرّون في المهمات رغم الصعوبات.

- الى الابواب الدائمة في احصاءات الشهر والوثائق المزورة، الرياضة والتسلية.

- يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط:

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www.general-security.gov.lb