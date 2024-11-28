شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني لبناني: الاستقرارا السياسى يتطلب انتخاب رئيس جديد للبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، اليوم الخميس، أن تحقيق الاستقرارا السياسي في البلاد يتطلب انتخاب رئيس جديد، ولاسيما بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي.

وأوضح بو صعب -في تصريحات صحفية عقب جلسة لمجلس النواب من أجل التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، أوردتها قناة (tL) اللبنانية- أن الجلسة توصلت لتحديد موعد 9 يناير المقبل لعقد جلسة حقيقية وجدية لانتخاب رئيس لبناني،مضيفا أن رئيس البرلمان نبيه بري أعطى مدة شهر ليتيح للجميع التباحث والتشاور للتوصل إلى اسم يتفق عليه معظم اللبنانيين، وذلك استكمالا للأهداف الإيجابية التي بدأت بوقف إطلاق النار ولابد وأن تنتهي باستقرار سياسي.

ونوه بأن التمديد الذي حدث اليوم للقوى الأمنية وقائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي ومدير عام الأمن العام وغيرهم من العمداء، أمر ضروري جدا لمصلحة البلاد، مطالبا كل النواب اللبنانيين بالابتعاد عن الخلافات خلال الفترة القادمة -خاصة بعد وقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على لبنان- والتركيز على انتخاب رئيس للجمهورية من أجل الوصول إلى بر الأمان.