شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجلس الشيوخ بأستراليا يوافق على حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن مجلس النواب الأسترالي قد أقر مشروع القانون الذي سيصبح قريبا القانون الأول من نوعه على مستوى العالم.

وكان مشروع القانون قد حظي بدعم الأحزاب الكبرى حيث ينص على تحميل المنصات مثل "تيك توك" و"فيس بوك" و"سناب شات" و"إكس" و"إنستجرام" المسئولية القانونية مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار إسترالي (33 مليون دولار أمريكي) في حالة الفشل بمنع الأطفال من امتلاك حسابات.