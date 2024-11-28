شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن أسماء 1000 ناجح فى مسابقة عمال المساجد لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أسماء 1000عامل من الناجحين في مسابقة العمال لعام 2023 م (تعاقد)، وأعلنت الوزارة توزيع الناجحين على المديريات المختلفة في جميع المحافظات، مؤكدة أهمية الالتزام بمواعيد تقديم مسوغات التعاقد طبقًا للجدول المرفق المحدد به موعد كل محافظة من المحافظات المرشحين عليها.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير فرص عمل للشباب، ودعمهم للإسهام في بناء الوطن، موضحة أن هذه المسابقة تؤكد حرصها على تعزيز كوادرها البشرية بما يضمن تحقيق رسالتها الدعوية والخدمية بكفاءة.

وشدد وزير الأوقاف على أن اختيار العمال جاء وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به هؤلاء العاملون في الحفاظ على المساجد والارتقاء بخدماتها، وأكد أن الوزارة تسعى دائمًا إلى دعم العاملين لديها وتوفير بيئة عمل تحفزهم على أداء واجباتهم بأفضل صورة ممكنة.

ودعت الوزارة جميع الناجحين إلى التوجه إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة لإتمام إجراءات التعاقد، مع مراعاة الالتزام باليوم المحدد لكل محافظة من المحافظات المرشحين عليها لتقديم المسوغات.

وفي ما يلي أسماء الناجحين والمحافظات الموزعين عليها:

وفيما يلى المستندات المطلوبة للتعاقد