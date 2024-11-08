“موسم الرياض” يفتتح منطقة “وندر جاردن” أمام الزوار

افتتحت يوم أمس (الخميس) منطقة “وندر جاردن”، إحدى أكثر مناطق موسم الرياض شعبية للزوار التي انتظروها بشغف كبير. وتقدم المنطقة بعد التحديثات الجديدة مجموعة من التجارب المثيرة والألعاب التي تناسب جميع الأعمار.

تضم “وندر جاردن” ثلاث مناطق مميزة؛ منها منطقة “فلورا” التي تحتوي على مجسمات فنية مستوحاة من الزهور والألوان، وتتيح للزوار تجربة “حديقة الفقاعات”. كما توفر منطقة “حديقة الفراشات” تجربة “بيت الفراشات”، التي تجمع أكثر من ١٠٠٠ فراشة من مختلف الأنواع.

أما منطقة “مغامرة الأدغال”، فتصميمها مستوحى من الطبيعة المحيطة بالأشجار المتنوعة، وتدعو الزوار لاستكشاف “الحديقة المظلمة”.

إضافة إلى ذلك، تتخلل المنطقة العديد من العروض الجوالة بملابس مستوحاة من الطابع الخيالي لـ”وندر جاردن”، وعروض موسيقية ترفيهية، إلى جانب عروض مسرحية تفاعلية تناسب جميع أفراد العائلة.

يذكر أن المنطقة تفتتح أبوابها للزوار يوميًا من الساعة ٤ مساءً حتى ١٢ صباحًا طوال أيام الأسبوع.