ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان المصري مصطفى قمر عن السبب وراء عدم مشاركته في الحفلات الغنائية التي تحمل طابع "فنانين التسعينيات".

وقال مصطفى قمر أنه يرفض التصنيفات: "أنا لما يطلبوني في حفلة اسمها تسعينات أقول لهم لأ، إنتو عايزين تصنفوني في منطقة التسعينات. أنا تسعينات وألفينات و 2010 و 2020، بدليل إني عملت أغاني زي مناي وحبيب حياتي، وعملت حريم كريم ونجاحات جبارة في الألفينات، ولغاية قريب عملت ديو لطيف مع محمد نور في أغنية شوفتوا القمر وكسرت الدنيا، ودلوقتي أغنية صناعة مصرية. أنا تأثرت بالأسطورة مايكل جاكسون، مكانش بيصور أغنية غير لو فيها حاجة مختلفة. الموضوع مش إني كل أسبوع أنزل أغنية سنجل، الأغاني دي كلها هتروح، ولو أنا عايز أجمع فلوس ممكن أعمل بيزنيس، إنما في الفن الفلوس مش الهدف الأول".

كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى قمر يكـ ـشف سبب عدم مشاركته في حفلات "جيل التسعينيات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.