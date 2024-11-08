أنس بوخش يعلق للمرة الأولى على أخبار إرتباطه بـ دينا الشربيني

ميرنا وليد - بيروت - علق الإعلامي الإماراتي أنس بوخش للمرة الأولى، على الأخبار التي إنتشرت مؤخراً على مواقع التواصل الإجتماعي، حول وجود علاقة حب تجمعه بالممثلة المصرية دينا الشربيني، بعد ظهورهما سوياً.



وأكد أنس بوخش عدم صحة تلك الأخبار، وأنها شائعات لا تؤثر عليه: "كنت بضحك على الموضوع، إحنا شعب عاطفي جدًا وبنحب الحب. فمجرد ما يحسوا إنه فيه كيميا بين شخصين، بيقولوا إنهم مرتبطين ببعض. هذه مش أول مرة، قبل ذلك خلوني أرتبط بممثلة تركية، وهي أصلاً متزوجة".

وخلال لقاء في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، علقت والدته رائدة الأعمال هالة كاظم: "عمري ما صدقت شائعات ارتباط أنس. أنا بكلمه كل يوم، فمستحيل أصدق اللي بيقولوه عنه. وبعدين، عمري ما قولتله يتجوز، هو حر. الموضوع هذا يخصه هو لوحده، ووقت ما يكون محتاج يتجوز، سيتجوز".